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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 17:50 GMT

    التشكيلة الأساسية لموقعة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي "يورو 2024"

    أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلته لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

    التشكيلة الأساسية لموقعة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي "يورو 2024"
    AP

    وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش بملعب ميونيخ.

    وقرر ديشان الدفع بالتشكيلة التالية:

    حراسة المرمى: مايك ماينان.

    خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - ساليبا - ثيو هيرنانديز.

    خط الوسط: تشواميني - كانتي - رابيو.

    خط الهجوم: ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

    أما المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية:

    حراسة المرمى: يوناي سيمون.

    خط الدفاع: كوكوريلا - إيمريك لابورت - ناتشو- جيسوس نافاس.

    خط الوسط: داني أولمو - رودري - فابيان رويز.

    خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين جمال.

    ويطمح المنتخب لإسباني لتجاوز فرنسا وبلوغ النهائي للفوز بكأس أوروبا والانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب القارية الذي يتشاركه حاليا مع منتخب ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما)، بينما يستطيع الفرنسيون معادلة الرقم القياسي كونهم فازوا باللقب مرتين.

    كما يحلم ديشان لحصد لقب كأس أوروبا كمدرب للمرة الأولى في مسيرته بعدما فشل في ذلك في نسخة 2016 بعد خسارة فرنسا أمام البرتغال في المباراة النهائية.

    المصدر: RT

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