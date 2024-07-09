وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش بملعب ميونيخ.

وقرر ديشان الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - ساليبا - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني - كانتي - رابيو.

خط الهجوم: ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

أما المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي فقرر الاعتماد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - إيمريك لابورت - ناتشو- جيسوس نافاس.

خط الوسط: داني أولمو - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين جمال.

📲 ¡¡𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗔𝗗 esta creatividad!!



Aquí va nuestro 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒄 once contra Francia.



Puede ser histórica 😜#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/Kvc8EmTR3n — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 9, 2024

ويطمح المنتخب لإسباني لتجاوز فرنسا وبلوغ النهائي للفوز بكأس أوروبا والانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب القارية الذي يتشاركه حاليا مع منتخب ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما)، بينما يستطيع الفرنسيون معادلة الرقم القياسي كونهم فازوا باللقب مرتين.

كما يحلم ديشان لحصد لقب كأس أوروبا كمدرب للمرة الأولى في مسيرته بعدما فشل في ذلك في نسخة 2016 بعد خسارة فرنسا أمام البرتغال في المباراة النهائية.

المصدر: RT