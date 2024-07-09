وقال نادي بوردو اليوم الثلاثاء، إن مشروع بيع حصة الأغلبية لمجموعة "فينواي سبورتس" (التي تملك نادي ليفربول) تم تقديمه إلى الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية، التي تراقب الشؤون المالية للأندية الفرنسية.

COMMUNIQUE DU CLUB



Le FC Girondins de Bordeaux poursuit ses discussions avec Fenway Sports Group en vue de la commission d’appel de la DNCG.



Lors de l’audition du 27 juin dernier, la DNCG avait prononcé un sursis à statuer pour le FC Girondins de Bordeaux aux fins d’apporter… pic.twitter.com/FXQk6yjJMe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 9, 2024

وأوضح الفريق الفرنسي في بيان "نحن نتعاون معهم، في إطار استمرار المفاوضات والرعاية الواجبة".

ويعتبر بوردو، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي ست مرات وكان آخرها في عام 2009، "من الأصول المتعثرة"، ويستأنف الفريق حاليا ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة ويسعى لتأمين ضمانات التمويل للموسم المقبل.

وكان نادي ليفربول أعلن في مارس الماضي، أن مجموعة "فينواي سبورتس"، مالكة النادي منذ عام 2010، تتطلع إلى شراء ناد آخر لكرة القدم.

المصدر: أ ب