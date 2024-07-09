مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 16:51 GMT

    ملاّك نادي ليفربول يتفاوضون لشراء فريق عريق

    يتطلع ملاك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى شراء نادي بوردو، أحد أعرق الفرق الفرنسية، وذلك في إطار سعيهم إلى توسيع محفظتهم الكروية.

    ملاّك نادي ليفربول يتفاوضون لشراء فريق عريق
    Legion-Media

    وقال نادي بوردو اليوم الثلاثاء، إن مشروع بيع حصة الأغلبية لمجموعة "فينواي سبورتس" (التي تملك نادي ليفربول) تم تقديمه إلى الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية، التي تراقب الشؤون المالية للأندية الفرنسية.

    وأوضح الفريق الفرنسي في بيان "نحن نتعاون معهم، في إطار استمرار المفاوضات والرعاية الواجبة".

    ويعتبر بوردو، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي ست مرات وكان آخرها في عام 2009، "من الأصول المتعثرة"، ويستأنف الفريق حاليا ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة ويسعى لتأمين ضمانات التمويل للموسم المقبل.

    وكان نادي ليفربول أعلن في مارس الماضي، أن مجموعة "فينواي سبورتس"، مالكة النادي منذ عام 2010، تتطلع إلى شراء ناد آخر لكرة القدم.

    المصدر: أ ب

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين