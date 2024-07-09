وتلتقي فرنسا مع إسبانيا في ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء على أمل أن تحجز مكانها في نهائي البطولة القارية لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.

وعلى الرغم من أنهم كانوا أحد المنتخبات المرشحة للقب قبل انطلاق كأس أوروبا، إلا أن المنتخب الفرنسي بدا بعيدا عن مستواه في البطولة المقامة في ألمانيا، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات.

واكتفى القائد مبابي بتسجيل هدف واحد فقط، من ركلة جزاء، وعانى جراء ارتداء قناع على وجهه بعدما أصيب بكسر في الأنف خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا.

أما الهدفان الآخران للمنتخب "الأزرق" فجاءا عكسيين.

وقال لوبوف، الفائز بكأس العالم 1998 و"يورو 2000" لشبكة "ESPN": "لدى مبابي عذر بسبب إصابته، لكن قبل ذلك كان يعاني مع فريقه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

Globallookpress

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الأفراد – أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية مع كيليان مبابي، إذا كنت مصابا ولا تستطيع اللعب بنسبة 100 بالمئة، وتستطيع فقط اللعب بنسبة 50 بالمئة، فلا ينبغي أن تلعب".

وتابع: "بالنسبة لي، مبابي لا يخدم فرنسا جيدا ولا يخدم نفسه جيدا، لأنه يتعرض للانتقادات، ولا يمكنه اللعب بأفضل مستوى لديه، لا أرى فائدة من لعب مبابي بجاهزية تبلغ 50 بالمئة.. ليس لدي أي شيء ضد مبابي، يجب أن يلعب بنسبة 100 بالمئة إذا كان لائقا".

وأكمل لوبوف: "أنا حقا أحب مبابي، إنه لاعب رائع لكن لا يمكنك اللعب الآن".

وذكرت تقارير فرنسية، أنه من المستبعد جدا أن يستمع مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان إلى نصيحة زميله السابق في المنتخب لوبوف، ويتوقع يدفع بمبابي أساسيا ضد إسبانيا.

المصدر:"ESPN"