وودعت البرازيل البطولة من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام أورغواي بركلات الترجيح (4-2)، علما بأن فينيسيوس غاب عن هذه المواجهة الحاسمة، بسبب إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

وكتب فينيسيوس في رسالة نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام": "انتهت كوبا أمريكا، وحان الوقت للتفكير وتعلم كيفية التعامل مع الهزيمة، عاد الشعور بالإحباط من جديد، مرة أخرى بركلات الترجيح!".

وأضاف: "شاهدت الإقصاء من خارج الملعب مرة أخرى، لقد فشلت بحصولي على بطاقتين صفراوين، لكن هذه المرة كان خطأي، أعتذر عن ذلك. أعرف كيف أستمع إلى الانتقادات، وأقسى الانتقادات تأتي من الداخل".

وختم: "لحسن الحظ، رحلتي مع المنتخب بدأت للتو، إلى جانب زملائي، ستتاح لنا الفرصة لإعادة منتخبنا إلى المكانة التي يستحقها، سنعود إلى القمة. أحبكم.. هيا نذهب معا".

المصدر: forbes