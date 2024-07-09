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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 14:47 GMT

    بيلامي مدربا جديدا لمنتخب ويلز

    عين الدولي الويلزي السابق كريغ بيلامي مدربا جديدا لمنتخب بلاده حسبما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

    بيلامي مدربا جديدا لمنتخب ويلز
    AP

    وأوضح الاتحاد الويلزي، أن عقد بيلامي مع المنتخب الوطني سيمتد حتى عام 2028.

    ونقل موقع الاتحاد الويلزي عن بيلامي قوله: "أتطلع قدما إلى بدء مهمتي مع مبارياتنا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر".

    وسيخلف بيلامي (44 عاما) في هذا المنصب روب بايغ الذي أقيل من منصبه إثر فشل ويلز في بلوغ نهائيات كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

    وكان بيلامي، مهاجم ليفربول ونيوكاسل ومنتخب ويلز السابق، قد عمل الموسم الفائت مساعدا للمدرب البلجيكي فنسان كومباني في نادي بيرنلي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

    المصدر: أ ب

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