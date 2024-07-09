وحاولت إدارة نادي الاتحاد تدعيم صفوفها في صيف العام 2023 بالتعاقد مع صلاح ولكن الصفقة لم تكتمل في نهاية المطاف.

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وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل في تصريحات عبر وسائل الإعلام، إن الاتحاد طلب التعاقد مع صلاح لكن المقابل المادي كان فلكيا وبتعاقد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وأضاف: "تم الاستفسار من إدارة ليفربول عن موقف اللاعب ليتم الرد من قبل النادي الإنجليزي بأن صلاح ليس للبيع".

وأكمل وزير الرياضة السعودي: "لم ندخل (وزارة الرياضة) في مفاوضات مباشرة، لذلك استفسرنا من ليفربول وقالوا إن ليس لديهم رغبة في بيع صلاح ولذلك أنهينا المفاوضات بشكل حاسم".

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية الموسم المقبل ما يجدد الجدل حول مستقبله مع "الريدز"، لاسيما أنه لم يدخل في مفاوضات لتجديد التعاقد، ما يجعله مرشحا للرحيل المجاني عن قلعة "أنفيلد" الصيف المقبل.

المصدر: وكالات