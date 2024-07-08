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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:23 GMT

    اجتماع حاسم بين محمد صلاح ومدرب ليفربول الجديد

    من المقرر أن يعقد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اجتماعا حاسما مع المدرب الجديد لـ"الريدز"، الهولندي آرني سلوت، وذلك عقب عودته من الإجازة الصيفية.

    اجتماع حاسم بين محمد صلاح ومدرب ليفربول الجديد
    Legion-Media

    ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح سيعود إلى ليفربول، اليوم الاثنين، من أجل اللحاق باستعدادات الفريق للموسم الجديد.

    وأكدت أن ليفربول ليس لديه أي نية للاستغناء عن صلاح هذا الصيف، على الرغم من هذه هي الفرصة الأخيرة للنادي الإنجليزي لكسب مبلغ كبير مقابل بيع النجم المصري الذي ينتهي عقده في صيف العام المقل.

    وأضافت الصحيفة أن صلاح ينوي مناقشة مستقبله مع سلوت في اللقاء الأول بينهما.

    وكان ليفربول قد تعاقد مؤخرا مع سلوت ليخلف الألماني يورغن كلوب الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

    وبدأ ليفربول استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة سلوت الجمعة الماضي في غياب صلاح الذي حصل على إجازة طويلة امتدت لستة أسابيع بعد التزاماته الدولية مع منتخب بلاده مصر.

    وارتبط صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول هذا الصيف، خاصة أنه مطلوب من قبل عمالقة الدوري السعودي.

    وكان ليفربول قد رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي في صيف العام الماضي.

    المصدر: "ميرور"

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