ونشر الاتحاد الأوروبي صورة للكرة الرسمية التي سيلعب بها مباريات نصف نهائي ونهائي يورو 2024، والتي لم تختلف في شكلها كثيرا عن الكرة التي لعبت بها اللقاءات الماضية من البطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" منذ قليل معلقا على الصورة: "الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائي والنهائي".

😍 The official match ball for the #EURO2024 semi-finals and final. pic.twitter.com/5RBd3ToZ8s — UEFA (@UEFA) July 9, 2024

وتنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، وذلك بلقاء مرتقب بين منتخب إسبانيا ضد فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا".

فيما يلعب منتخب هولندا ضد إنجلترا، غدا الأربعاء 10 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ومن المقرر أن تلعب مباراة الدور النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، الأحد 14 يوليو المقبل، على الملعب "الأولمبي" في برلين.

المصدر: "وسائل إعلام"