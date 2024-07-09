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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 11:18 GMT

    الكشف رسميا عن كرة مباريات نصف نهائي ونهائي يورو 2024

    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء رسميا، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

    الكشف رسميا عن كرة مباريات نصف نهائي ونهائي يورو 2024
    Legion-Media

    ونشر الاتحاد الأوروبي صورة للكرة الرسمية التي سيلعب بها مباريات نصف نهائي ونهائي يورو 2024، والتي لم تختلف في شكلها كثيرا عن الكرة التي لعبت بها اللقاءات الماضية من البطولة.

    وقال الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" منذ قليل معلقا على الصورة: "الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائي والنهائي".

    وتنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، وذلك بلقاء مرتقب بين منتخب إسبانيا ضد فرنسا، على ملعب "أليانز أرينا".

    فيما يلعب منتخب هولندا ضد إنجلترا، غدا الأربعاء 10 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

    ومن المقرر أن تلعب مباراة الدور النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، الأحد 14 يوليو المقبل، على الملعب "الأولمبي" في برلين.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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