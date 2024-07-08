وقد أصيب رفعت بتوقف مفاجئ لعضلة القلب في أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية، قبل أن يغادر المستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية.

إقرأ المزيد موقف نبيل لمودرن سبورت المصري بعد وفاة لاعبه أحمد رفعت

ولكن اللاعب الدولي المصري تعرض لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك عن عمر ناهز 31 عاما.

وقال مودرن سبورت في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين: "يعلن مجلس إدارة مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات هاتفية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله".

وأكمل: "نحن في انتظار قرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة".

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أصدر أمس الأحد قرارا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كافة الملابسات، وفحص جميع المستندات الخاصة بأزمة اللاعب الراحل رفعت.

المصدر: موقع نادي مودرن سبورت