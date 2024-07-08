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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 12:22 GMT

    موقف نبيل لمودرن سبورت المصري بعد وفاة لاعبه أحمد رفعت

    أعلن رئيس نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم وليد دعبس أن عقد لاعب فريقه أحمد رفعت الذي وافته المنية السبت الماضي، سيستمر لمدة أربع سنوات وسيسلم راتبه لأسرته.

    موقف نبيل لمودرن سبورت المصري بعد وفاة لاعبه أحمد رفعت

    وقال دعبس في تصريحات إذاعية: "ستتسلم أسرة الراحل أحمد رفعت مرتبه السنوي كاملا كل عام طوال مدة العقد".

    وأكمل: "اتخذنا هذا القرار تقديرا لمسيرة أحمد رفعت مع النادي ودعما لأسرته في هذا الوقت العصيب، والنادي يلتزم بكل الإجراءات تجاه الراحل وأسرته".

    وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

    وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

    وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

    يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

    المصدر: وكالات

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