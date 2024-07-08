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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:43 GMT

    رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المدرب المغربي عموتة

    أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة للإشراف على الجهاز الفني للفريق خلال القترة المقبلة.

    رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المدرب المغربي عموتة

    ونشر نادي الجزيرة على حسابه في منصة "إكس" صورا لعموتة وهو يوقع عقود تدريبه للفريق وأرفقها بعبارة: "لقد وصل".

    وفي تدوينة أخرى، كتب النادي الإماراتي: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد.. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026".

    وكان عموتة (54 عاما) قاد منتخب الأردن لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس آسيا 2024، ببلوغه المباراة النهائية قبل أن ينفصل عنه بالتراضي الشهر الماضي.

    ويتمتع المدرب المغربي بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي وكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي.

    كما توج عموتة مع المنتخب المغربي للمحليين ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2020.

    المصدر: RT

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