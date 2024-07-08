ونقلت كلمات المدرب الإنجليزي عن طريق موقع talkSPORT، وقال ساوثغيت وهوغير مصدق: "نحن نحاول الفوز ببطولة كرة قدم ووسائل إعلامنا تسرب معلومات تكتيكية بعد ساعتين من انتهاء التدريب".

Gareth Southgate addresses what makes England success 'more difficult than it should be' https://t.co/Tuu6LuFPly — talkSPORT (@talkSPORT) July 7, 2024

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وأشار إلى أن التسريب سمح للمنافسين بالاستعداد بشكل أفضل للمباريات، وبالتالي أصبح اللعب أكثر صعوبة على الفريق.

ويواصل منتخب إنجلترا المنافسة في بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا، حيث فازت كتيبة "الأسود الثلاثة" على سويسرا بركلات الترجيح (1:1 في الوقت الأصلي) في الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وستواجه إنجلترا نظيرتها هولندا في الدور نصف النهائي، الأربعاء القادم 10 يوليو، عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: "talksport"