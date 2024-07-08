مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:36 GMT

    مدرب المنتخب الإنجليزي يتهم وسائل الإعلام البريطانية بتسريب بيانات عن الفريق

    وجه غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بكرة القدم، اتهاما لوسائل الإعلام البريطانية بتسريب تكتيكات الفريق.

    مدرب المنتخب الإنجليزي يتهم وسائل الإعلام البريطانية بتسريب بيانات عن الفريق
    AFP

    ونقلت كلمات المدرب الإنجليزي عن طريق موقع talkSPORT، وقال ساوثغيت وهوغير مصدق: "نحن نحاول الفوز ببطولة كرة قدم ووسائل إعلامنا تسرب معلومات تكتيكية بعد ساعتين من انتهاء التدريب".

    وأشار إلى أن التسريب سمح للمنافسين بالاستعداد بشكل أفضل للمباريات، وبالتالي أصبح اللعب أكثر صعوبة على الفريق.

    ويواصل منتخب إنجلترا المنافسة في بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا، حيث فازت كتيبة "الأسود الثلاثة" على سويسرا بركلات الترجيح (1:1 في الوقت الأصلي) في الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

    وستواجه إنجلترا نظيرتها هولندا في الدور نصف النهائي، الأربعاء القادم 10 يوليو، عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

    المصدر: "talksport"

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط