وفسر "إيريك في" -مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورغ" الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية -في هذا اللغط- في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد مارك كوكوريا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن الحكم تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد "الفار".

ركلة جزاء غير محتسبه لمنتخب ألمانيا اليد مفتوحه والكرة رايحة للمرمى ويجب تتدخل تقنية الفيديو ويبقى السؤال هل يعاقب اللاعب اللي كان في موقف تسلل والقانون يقول وجود اللاعب مجرد في موقف تسلل لا يعاقب عليه وايضا لمسة اليد حدثت قبل pic.twitter.com/fp8W39tk9M — Ibrahim Almuhairi (@ibrahimalmhairi) July 5, 2024

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وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع -حين لا تكون الذراع في وضعية غير طبيعية- لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد السابع من يوليو الجاري لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.

المصدر: "وكالات"