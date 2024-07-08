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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 05:17 GMT

    تصريح ناري من توني كروس "المعتزل" حول أمن ألمانيا

    أثار توني كروس نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المعتزل حديثا الجدل بعدما خاض آخر مباراة في كرة القدم خسر فيها المانشافت أمام إسبانيا في ربع نهائي اليورو الجمعة الماضي.

    تصريح ناري من توني كروس
    AFP

    وقال كروس خلال مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية، بأنه يفضل الاستمرار في العيش في إسبانيا رغم اعتزال كرة القدم، بدلا من العودة إلى ألمانيا، بسبب "مشاكل أمنية كبيرة".

    وعلق كروس خلال بودكاست Lanz and Precht: "ما زلت أعتقد أن ألمانيا بلد كبير جدا، نحن نستمتع حقا بوجودنا هنا، لكن على الأقل لم تعد ألمانيا تماما كما كانت قبل 10 سنوات".

    وتابع: "إذا سألني أحدهم، إذا كنت أفضل السماح لابنتي بالخروج في الساعة 11 مساء في إسبانيا أو في مدينة ألمانية كبيرة، فأنا أفضل أن أقول إسبانيا، ربما لن تواجه الكثير من المشاكل، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل في إسبانيا".

    مضيفا: "سعيد لأن ألمانيا يمكن أن ترحب بالناس بأذرع مفتوحة، لكن ظاهرة الهجرة لم يتم السيطرة عليها بشكل واضح، لقد قللنا من حقيقة أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون جيدا معنا".

    واختتم: "إذا لم نتمكن من التمييز بين أولئك الذين هم جيدون وأولئك الذين ليسوا كذلك، فإن الأمر ينتهي بالتسبب في مشاكل، ما يؤدي إلى انقسام الألمان أكثر فأكثر، حتى لو كانت فكرة أن هؤلاء الناس، الذين نحتاجهم بوضوح، يمكن أن يأتوا، هي فكرة مثيرة في المطلق".

    المصدر: "وسائل إعلام"

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