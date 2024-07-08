وقال كروس خلال مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية، بأنه يفضل الاستمرار في العيش في إسبانيا رغم اعتزال كرة القدم، بدلا من العودة إلى ألمانيا، بسبب "مشاكل أمنية كبيرة".

وعلق كروس خلال بودكاست Lanz and Precht: "ما زلت أعتقد أن ألمانيا بلد كبير جدا، نحن نستمتع حقا بوجودنا هنا، لكن على الأقل لم تعد ألمانيا تماما كما كانت قبل 10 سنوات".

Society Culture: Germany’s Toni Kroos stated his country is not safe to go out everywhere anymore as it used to be. Concerned for his daughter growing up and going out at night. He retires from football chooses to MOVE Away from Germany to live in SPAIN.https://t.co/oAXHVheDMM — El Profe 🇺🇸 🇪🇺 (@El_Profe_EU) July 8, 2024

وتابع: "إذا سألني أحدهم، إذا كنت أفضل السماح لابنتي بالخروج في الساعة 11 مساء في إسبانيا أو في مدينة ألمانية كبيرة، فأنا أفضل أن أقول إسبانيا، ربما لن تواجه الكثير من المشاكل، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل في إسبانيا".

مضيفا: "سعيد لأن ألمانيا يمكن أن ترحب بالناس بأذرع مفتوحة، لكن ظاهرة الهجرة لم يتم السيطرة عليها بشكل واضح، لقد قللنا من حقيقة أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون جيدا معنا".

واختتم: "إذا لم نتمكن من التمييز بين أولئك الذين هم جيدون وأولئك الذين ليسوا كذلك، فإن الأمر ينتهي بالتسبب في مشاكل، ما يؤدي إلى انقسام الألمان أكثر فأكثر، حتى لو كانت فكرة أن هؤلاء الناس، الذين نحتاجهم بوضوح، يمكن أن يأتوا، هي فكرة مثيرة في المطلق".

المصدر: "وسائل إعلام"