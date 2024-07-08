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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 09:56 GMT

    مبابي يتصدر قائمة أسرع اللاعبين في يورو 2024

    تصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة أسرع اللاعبين فى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وسط منافسة شرسة مع مجموعة من النجوم المشاركين بالبطولة القارية.

    مبابي يتصدر قائمة أسرع اللاعبين في يورو 2024
    AFP

    ونجح مبابي في تصدر ترتيب أسرع اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية بسرعة بلغت 36.5 كيلو متر في الساعة وفقا لما رصده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

    وحل بالمرتبة الثانية النجم الإسباني فيران توريس بعدما نجح في تسجيل سرعة قصوى بلغت 36 كيلو متر في الساعة، متفوقا على سيسكو لاعب سلوفينيا مسجلا 35.9 كيلو.

    وجاءت قائمة أسرع اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" كالتالي: 

    كيليان مبابي (منتخب فرنسا): 36.5 كيلو متر/ ساعة

    فيران توريس (منتخب إسبانيا): 36 كيلو متر/ ساعة

    سيسكو (منتخب سلوفينيا): 35.9 كيلو متر/ ساعة

    ليروي ساني (منتخب ألمانيا): 35.8 كيلو متر/ ساعة

    ميهايلا (منتخب رومانيا): 35.8 كيلو متر/ ساعة

    ثيو هيرنانديز (منتخب فرنسا): 35.7 كيلو متر/ ساعة

    ندوي (منتخب سويسرا): 35.6 كيلو متر/ ساعة

    راسموس هويلوند (منتخب الدنمارك): 35.5 كيلو متر/ ساعة

    رافاييل لياو (منتخب البرتغال): 35.4 كيلو متر/ ساعة.

    ويلتقي غدا الثلاثاء منتخب فرنسا بنظيره الإسباني في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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