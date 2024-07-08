وذكر موقع 365scores أن قراصنة الموقع الرسمي للعصبة المغربية قاموا بإجراء تعديلات على مجموعة من البيانات أبرزها عدد ألقاب فريق الوداد البيضاوي وإزاحة نجمة من شعار الفريق على الموقع.

وكتب عبد السلام بلقشور الرئيس العام لمكتب العصبة الاحترافية لكرة القدم المغربي، بيانا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك جاء فيه:

نخبر الرأي العام الرياضي الوطني أن الموقع الرسمي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحتراف تعرض للقرصنة خلال هذا اليوم، حيث تعمد الفاعل تعديل بعض المعلومات المتوفرة على الموقع وأبرزها عدد ألقاب نادي الوداد الرياضي.

وفي هذا الإطار تعلن العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية على اتخاذها الخطوات التالية: أولا حجب موقعها الرسمي مؤقتا إلى حين تصحيح هذه الثغرة الإلكترونية.

ثانيا فتح تحقيق صارم من أجل الوقوف على الجهة التي كانت وراء هذا العمل غير المشروع والمجرم قانونا، كما تحتفظ العصبة الاحترافية بحقها في اللجوء إلى الجهات القانونية المتاحة من أجل ردع مثل هذه السلوكيات

وفي الأخير، وإذ ندين هذا السلوك الذي يسعى إلى ضرب مصداقية مؤسستنا، فإننا نؤكد على أن ألقاب الأندية المنشورة على الموقع الرسمي لعصبة كرة القدم الاحترافية هي نفسها التي تعترف بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر: 365scores