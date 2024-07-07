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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 20:36 GMT

    مانشستر يونايتد يحسم موقفه من رحيل برونو للسعودية

    حسم نادي مانشستر يونايتد، موقفه بشأن رحيل نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز، إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    مانشستر يونايتد يحسم موقفه من رحيل برونو للسعودية
    Pawel Andrachiewicz / Globallookpress

    وارتبط اسم برونو فيرنانديز في الفترة الأخيرة، بالانضمام إلى النصر أو الهلال، بعد التقارير التي أشارت إلى رغبة صندوق الاستثمار السعودي في ضم اللاعب البرتغالي.

    وقال المتحدث الرسمي لمانشستر يونايتد، أندرو وارد، في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السعودية: "برونو يعد من الركائز الأساسية في صفوف الشياطين الحمر، ولا يوجد تفكير في التخلي عنه".

    وأضاف "لدينا خطة حول استمرار برونو فيرنانديز مع الفريق وعدم رحيله في الصيف صوب دوري روشن كما تردد".

    وشارك برونو فرنانديز في 48 مباراة بمختلف المسابقات رفقة مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

    المصدر: وسائل إعلام

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