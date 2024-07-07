وارتبط اسم برونو فيرنانديز في الفترة الأخيرة، بالانضمام إلى النصر أو الهلال، بعد التقارير التي أشارت إلى رغبة صندوق الاستثمار السعودي في ضم اللاعب البرتغالي.

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وقال المتحدث الرسمي لمانشستر يونايتد، أندرو وارد، في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السعودية: "برونو يعد من الركائز الأساسية في صفوف الشياطين الحمر، ولا يوجد تفكير في التخلي عنه".

وأضاف "لدينا خطة حول استمرار برونو فيرنانديز مع الفريق وعدم رحيله في الصيف صوب دوري روشن كما تردد".

وشارك برونو فرنانديز في 48 مباراة بمختلف المسابقات رفقة مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام