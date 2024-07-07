ووفقا لما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد تم منح الجنسية السعودية للاعبة كرة القدم الأمريكية مريم التميمي، التي تم ضمها للمنتخب الأول للسيدات بناءً على توصية مدربة المنتخب مونيكا ستاب، وهي مسجّلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأسهمت بشكل كبير في فوز فريقها "شعلة الشرقية" بالمركز الأول في دوري المنطقة الشرقية العام 2021، وانضمت أخيرا للعب في صفوف فريق الاتحاد في صفقة تمتد لموسمين حتى العام 2025.

كما صدرت الموافقة على منح الجنسية السعودية للحارس عبدالباسط سليمان عبدالله، من أصول نيجيرية، والذي لعب في صفوف ناديي الرائد وضمك خلال الأعوام من 2019 إلى 2022، ولدى الحارس عبدالباسط مقومات بدنية وفنية عالية تساعده على دعم مركز الحراسة في المنتخبات حاضرا ومستقبلا.

وإضافة إلى ذلك، فقد صدرت الموافقة على منح الجنسية السعودية للاعب ألعاب القوى محمد بن داود تولو، وهو من المواهب الصاعدة في لعبة دفع الجلة، ومنذ التحاقه بهذه الرياضة أصبح في غضون ثلاثة أعوام أحد المرشحين للحصول على ميداليات قارية وعالمية، ويعد أفضل لاعب واعد على مستوى السعودية في رياضة ألعاب القوى، وحصل على جائزة "التميز الأولمبي" لأفضل لاعب واعد خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية عام 2021.

ومنحت الجنسية السعودية لعبد الله أبكر محمد، ويعد صاحب أفضل رقم على مستوى السعودية في سباق 100م، بزمن 10:03 ثوان، وهو حامل الرقم الآسيوي لسباق 100م لفئة الشباب، ومتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "ريو دي جانيرو 2016"، كما يعد أفضل لاعب مثل السعودية في المسافات القصيرة والمحافل الدولية.

وفي طور الاهتمام الكبير بتطوير رياضة المواي تاي "الملاكمة التايلندية"، تم منح الجنسية السعودية للاعبة السورية تسنيم القصاب.

وفي رياضة التنس، تم منح الجنسية السعودية للبريطاني عيسى شير علي، وهو يقيم في السعودية منذ 2011، وفائز في فئة 14 وما دون في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس "ATF"، وهي بطولة مصنفة من الفئة "أ" وأعلى بطولة حيث "تم تقييمه" في آسيا لهذه الفئة العمرية، كما احتل المرتبة السابعة في آسيا لفئة 14 وما دون، وفاز بالبطولة السعودية الوطنية 12 فما دون، التي نظمت في الرياض، و6 بطولات تنس بريطانية على مدى الأعوام القليلة الماضية، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في رياضة التنس في المنطقة.

وفي اللعبة ذاتها، منحت لاعبة التنس الفرنسية ميسان حسين، الجنسية السعودية، وهي تبلغ من العمر 15 عاما، وفازت بعدة بطولات للبنات في السعودية، وتونس، وفرنسا، حيث وصلت إلى المركز الـ41 في اتحاد آسيا للتنس فئة 14 عامًا وأقل U14""، كما فازت ببطولة المهدية المفتوحة للتنس في تونس لفئة أقل من 16 عاما.

وفي رياضة الغولف، تم منح الجنسية السعودية للاعب شيرجيو موسى عارف، الذي حصد أكثر من 100 جائزة للناشئين، ويصنف بأنه اللاعب العربي الوحيد الذي يمتلك تصنيفا عالميا مع المحترفين في رياضة الغولف، وأول عربي يحصل على بطولة احترافية في هذه الرياضة في أوروبا، وأول لاعب عربي يحصل على المركز الثاني في جولة المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهواة، وحصل فيها على وسام الاستحقاق تحت سن 16 عاما، وهو من سفراء الشركة السعودية للغولف للمهتمين بنشر ثقافة لعبة الغولف عالميا، وحائز على لقب بطولة جولة "The Springs".

المصدر: "okaz"