ويأتي ذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، وتحقيقاً لرؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية.

منح الجنسية السعودية لـ :

⭕️ لاعبة رياضة المواي تاي السورية "تسنيم القصاب"

⭕️ لاعبة التنس الفرنسية "ميسان حسين"

⭕️ للاعبة كرة القدم الأمريكية "مريم التميمي" pic.twitter.com/HISp2VWoVK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 7, 2024

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تسنيم القصاب، هي لاعبة مميزة في فئة 12 - 13 عاما، وحصلت على المركز الأول في بطولة السعودية 2021 للسيدات، التي نظمت في الرياض، كما حلت ثالثا في بطولة العالم الافتراضية، التي مثلت فيها السعودية، إذ يعد الاستثمار في هذه الموهبة طريقا للمنافسة في البطولات القارية والدولية الخاصة بهذه الرياضة.

المصدر: وكالات