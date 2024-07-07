وقال أردوغان لدى عودته من ألمانيا، بعد حضور مباراة تركيا أمام هولندا (1-2) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024": "الآن يقوم (مسعود) بإنشاء مدرسة وأكاديمية لكرة القدم في تركيا، ويريد إنشاء نفس الهيكل كما هو الحال في ألمانيا وريال مدريد. إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وإذا تم نقل هذا الهيكل إلينا، فسنرى كيف سينمو شبابنا الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، ناهيك عن 22 عاما، في ملعب كرة القدم".

وأضاف الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من ألمانيا: "في هذه الأكاديمية سيتعلمون الاحترام والتحاب حتى قبل أن يلعبوا الكرة".

يذكر أن مسعود أوزيل فاز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

المصدر: "ريا نوفوستي"