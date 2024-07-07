مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 19:05 GMT

    أردوغان: بطل العالم يقوم بإنشاء أكاديمية في تركيا

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بطل العالم لكرة القدم في صفوف المنتخب الألماني، مسعود أوزيل، وهو من أسرة مهاجرة من تركيا إلى ألمانيا، يقوم بإنشاء أكاديمية في الجمهورية.

    أردوغان: بطل العالم يقوم بإنشاء أكاديمية في تركيا
    Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress

    وقال أردوغان لدى عودته من ألمانيا، بعد حضور مباراة تركيا أمام هولندا (1-2) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024": "الآن يقوم (مسعود) بإنشاء مدرسة وأكاديمية لكرة القدم في تركيا، ويريد إنشاء نفس الهيكل كما هو الحال في ألمانيا وريال مدريد. إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وإذا تم نقل هذا الهيكل إلينا، فسنرى كيف سينمو شبابنا الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، ناهيك عن 22 عاما، في ملعب كرة القدم".

    وأضاف الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من ألمانيا: "في هذه الأكاديمية سيتعلمون الاحترام والتحاب حتى قبل أن يلعبوا الكرة".

    يذكر أن مسعود أوزيل فاز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

    المصدر: "ريا نوفوستي" 

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا