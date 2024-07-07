وحرص أمير ويلز، ويليام، على مؤازرة منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" في مباراته أمام نظيره السويسري، على ملعب ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

Prince William was all of us during that penalty shootout 🫣#Euro2024 #ENGSUI pic.twitter.com/VmJTB2bocP — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2024

واحتفل الأمير ويليام في المدرجات بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 80 من زمن المباراة، إذ شوهد وهو يحتفل بالهدف ويصفق للاعبين.

Prince William showing support for the English team in Dusseldorf #EURO2024 #PrinceWilliam pic.twitter.com/Lk725r5ZNb — Francis Page Media (@francispagemed) July 6, 2024

Prince William Steps Out in Germany to Support England at EURO Quarterfinals Match... #PrinceWilliam https://t.co/z4byEmLRTA… What do you think about this subject? Leave your comment below! Dont forget to Subscribe to support us! pic.twitter.com/auHpMHhui0 — showbusiness_en (@showbusiness_en) July 7, 2024

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي على منصة "إكس" صورا للأمير ويليام، وعلق عليها: "لقد تلقينا التهنئة من صاحب السمو الملكي أمير ويلز بعد الفوز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يوم السبت".

We were congratulated by His Royal Highness The Prince of Wales after Saturday's #EURO2024 quarter-final win 🙌 pic.twitter.com/aL1qSDVHDx — England (@England) July 7, 2024

Nail biting to the very end. Well done @England! Semi-finals here we come! We believe. W https://t.co/NGgVRwqcw6 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 6, 2024

وأظهرت لقطات أمير ويلز وهو يشعر بالتوتر خلال تنفيذ ركلات الترجيح، التي أسفرت عن فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بنتيجة (5-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي بالتعادل السلبي.

وشعر الأمير ويليام بسعادة كبيرة بعد تأهل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، وسيواجه فيه منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره التركي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: منصات التواصل