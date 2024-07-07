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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:30 GMT

    شاهد.. رد فعل الأمير ويليم على تأهل إنجلترا لنصف نهائي "يورو 2024"

    انتابت فرحة عارمة الأمير ويليم لدى إدراك المنتخب الإنجليزي التعادل أمام نظيره السويسري في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

    شاهد.. رد فعل الأمير ويليم على تأهل إنجلترا لنصف نهائي
    Legion-Media

    وحرص أمير ويلز، ويليام، على مؤازرة منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" في مباراته أمام نظيره السويسري، على ملعب ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

    واحتفل الأمير ويليام في المدرجات بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 80 من زمن المباراة، إذ شوهد وهو يحتفل بالهدف ويصفق للاعبين.

    ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي على منصة "إكس" صورا للأمير ويليام، وعلق عليها: "لقد تلقينا التهنئة من صاحب السمو الملكي أمير ويلز بعد الفوز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يوم السبت".

    وأظهرت لقطات أمير ويلز وهو يشعر بالتوتر خلال تنفيذ ركلات الترجيح، التي أسفرت عن فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بنتيجة (5-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي بالتعادل السلبي.

    وشعر الأمير ويليام بسعادة كبيرة بعد تأهل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، وسيواجه فيه منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره التركي بهدفين مقابل هدف واحد.

    المصدر: منصات التواصل 

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