وقال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "لم أتعامل مع أحمد رفعت شخصيا ولكنه كان لاعبا خلوقا ومهذبا".

وأضاف: "للأسف يتردد كلام حاليا حول تعرض أحمد رفعت لضغوطات شديدة تسببت في هذه الإصابة التي أودت بحياته، ويجب فتح تحقيق بشأن ذلك الأمر".

وتوفي أحمد رفعت في المستشفى صباح السبت بعد تعرضه لوعكة صحية، رغم أنه تعافى من تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، وظل أنذاك قرابة الشهر في المستشفى قبل أن يخرج بعد تحسن حالته الصحية.

المصدر: وسائل إعلام