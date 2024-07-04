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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:03 GMT

    تطور جديد ومثير.. دي بروين يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق سعودي

    بدأ نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم اتخاذ خطوات مهمة في مفاوضات التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

    تطور جديد ومثير.. دي بروين يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق سعودي
    /Dirk Waem / Globallookpress

    وينتهي عقد كيفن دي بروين (33 عاما) مع مانشستر سيتي في 2025، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، شارك في 26 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 18 هدفا.

    وعلى مدار الفترة الماضية كان دي بروين هدفا لأندية الدوري السعودي، فيما بدا الاتحاد أكثر اهتماما بالتعاقد مع صانع الألعاب المميز هذا الصيف.

    وبحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص بأخبار الانتقالات فإن هناك اتفاق شفهي تم بين الطرفين من خلال المفاوضات التي جرت مؤخرا.

    وأضاف رودي غاليتي عبر حسابه على موقع "إكس" أن هناك وفد من صندوق الاستثمارات السعودي، وبعض ممثلي نادي الاتحاد تحدثوا إلى دي بروين، ليبدي اللاعب موافقة مبدئية على الصفقة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمر بات مرهونا بموافقة إدارة فريق مانشستر سيتي، حيث أن النادي الإنجليزي منفتح على فكرة رحيل اللاعب هذا الصيف.

    المصدر: وسائل إعلام 

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