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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 12:51 GMT

    مانشستر سيتي يوافق على رحيل إيدرسون إلى الدوري السعودي.. ما الاحتمالات؟

    كشف تقرير صحفي، إن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لن يمانع رحيل حارس المرمى البرازيلي إيدرسون، إلى الدوري السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

    مانشستر سيتي يوافق على رحيل إيدرسون إلى الدوري السعودي.. ما الاحتمالات؟
    Legion-Media

    وكتب الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن مانشستر سيتي على علم بأن إيدرسون يجري محادثات مع أندية الدوري السعودي منذ مايو الماضي.

    وأضاف: "مانشستر سيتي يحتفظ بموقفه، حيث يمكن لإدرسون المغادرة، في حال أراد ذلك".

    وأشار رومانو إلى أن إدارة مانشستر سيتي تنتظر العرض الرسمي من النصر وأندية الدوري السعودي.

    وتابع الصحفي الإيطالي قائلا: "في حالة رحيل إيدرسون سيكون ستيفان أورتيغا هو الحارس الأساسي لمانشستر سيتي في الموسم الجديد".

    ووفقا لشبكة "غول" العالمية، قدم النصر السعودي عرضا لإيدرسون، حارس مانشستر سيتي، يتضمن عقدا لمدة عامين براتب يصل إلى 60 مليون يورو.

    وأشارت إلى أن النصر يخطط للتفاوض مباشرة مع مانشستر سيتي، إذا وافق الحارس البرازيلي أولا على العرض.

    المصدر: تقارير 

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