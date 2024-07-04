وكان "يويفا" أعلن فتحه تحقيقا فيما يخص اتهام بيلينغهام بإطلاقه إشارة نحو مقاعد بدلاء الفريق المنافس، اعتبرت غير لائقة أثناء احتفاله بهدفه، حتى أن البعض وصف ما حدث بالإهانة للمنتخب السلوفاكي.

وأحرز جود بيلينغهام هدفا قاتلا لمنتخب بلاده، في مرمى سلوفاكيا بالدقيقة 95، بتسديدة مقصية رائعة ليتعادل "الأسود الثلاثة" بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي، ويجر المباراة لوقت إضافي، سجل خلاله القائد هاري كين هدف الفوز والتأهل لدور الثمانية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بيلينغهام متوسط ميدان ريال مدريد، سيفلت من تطبيق عقوبة الإيقاف ضده من "يويفا".

وأوضح التقرير أن "يويفا" قرر عدم معاقبة بيلينغهام بالإيقاف، بعد بيان اللاعب عبر حسابه على منصة "إكس" أكد فيه بأن تلك الحركة لم تكن موجهة للفريق السلوفاكي، معبرا عن احترامه للطريقة التي لعب بها الخصم.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

وذكرت الصحيفة أن بيلينغهام لن يتم حظره من المشاركة في المباريات، إنما سيتم فرض غرامة ضده من 5 أرقام (100 ألف يورو أو أكثر)، حيث أن الاتحاد السلوفاكي لم يوجه اتهاما ضد اللاعب.

وأوضح التقرير أن هناك حالات مماثلة لحالة بيلينغهام لم يتم توقيع عقوبة الإيقاف فيها، مثل الحارس إيميليانو مارتينيز مع منتخب الأرجنتين عقب تتويجهم بكأس العالم 2022، لكن ذلك الأمر لن ينطبق على مريح ديميرال مدافع منتخب تركيا بعد إشارته السياسية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بيلينغهام مهدد بالغياب عن منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا حال التأهل على حساب سويسرا، بسبب حصوله على بطاقة صفراء، ففي حال حصوله على أخرى في دور ربع النهائي، سيغيب عن المباراة التالية بالبطولة.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024، السبت القادم 6 يوليو، في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

المصدر: "وسائل الإعلام"