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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 10:51 GMT

    بسبب "تحية الذئب".. "يويفا" يفتح تحقيقا ضد مدافع تركيا عقب التأهل لربع نهائي يورو 2024

    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا عقب فوز منتخب بلاده أمام النمسا 2-1في دور الـ 16 من بطولة "يورو 2024"، أمس الثلاثاء.

    بسبب
    AFP

    ونجح ديميرال في تسجيل ثنائية المنتخب التركي في الدقيقتين 1 و59 من عمر المباراة، ليقود الأتراك للدور ربع النهائي في مواجهة هولندا، مساء السبت المقبل.

    وبحسب وكالة "DW" الألمانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقا حول احتفال ديميرال بهدفه الثاني، حيث رفع يديه على شكل رأس الذئب.

    وأوضحت "احتفال ديميرال يسمى بتحية الذئاب المتطرفة، حيث تصف السلطات الألمانية أيديولوجية هذه المجموعة، بأنها إرهابية ومعادية للسامية وعنصرية إلى أبعد الحدود".

    وتخضع هذه المنظمة للرقابة من دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخطورتها وأساليبها المتطرفة، وفقا لعديد من المصادر المختلفة.

    وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى احتفال ديميرال يسمى "تحية الذئب"، وهي لفتة مرتبطة بمجموعة "الذئاب الرمادية"، إحدى جماعات اليمين المتطرف في تركيا.

    "الذئاب الرمادية"، وتعرف في تركيا باسم "أولكو أوجاكلاري"، هي حركة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية الذي يشكل ائتلافا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

    وتعد هذه الحركة التي قام بها ديميرال محظورة في دولتي فرنسا والنمسا، وفي هاتين الدولتين يعاقب من يقوم بها بغرامة تصل إلى 4 آلاف يورو.

    وعلق نجم الأهلي السعودي في تصريحات بعد المباراة على هذا الاحتفال بقوله: "كان في ذهني احتفال محدد، شيء مرتبط بهويتي التركية، أنا فخور للغاية بكوني تركيا، وشعرت بهذا الفخر بعمق بعد التسجيل".

    وختم: "أردت التعبير عن ذلك وأنا سعيد للغاية لأنني قمت بهذا الاحتفال، جماهيرنا فخورة بنا ورأيتهم يقومون بهذه الإشارة في المدرجات، وهذا جعلني أرغب في القيام بذلك أكثر، أنا سعيد للغاية".

    وكان ديميرال حقق إنجازا تاريخيا في مباراة النمسا، حيث بات أول مدافع يسجل هدفين في مباراة إقصائية من بطولة دولية كبرى منذ الفرنسي ليليام تورام في مونديال 1998.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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