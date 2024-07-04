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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:07 GMT

    وفاة بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية بعمر 27 عاما

    توفي بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية نوجزاري تسورتسوميا بعمر 27 عاما.

    وفاة بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية بعمر 27 عاما

    جاء ذلك على صفحة "فيسبوك" الخاصة باتحاد المصارعة الجورجي.

    وفاة بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية بعمر 27 عاما

    ولم يتم تحديد سبب وفاة الرياضي. وبحسب موقع Primetime.ge، تم العثور على جثة المصارع في منزله بمدينة خوبي الجورجية، ويعتبر أقارب المصارع أن الانتحار هو السبب الأولي للحادث.

    وأعرب اتحاد المصارعة الروسي عن تعازيه بشأن الحادث على موقعه الرسمي على الإنترنت.

    ويعد تسورتسوميا بطل العالم في فئة الوزن حتى 55 كيلوغراما، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2019 التي أقيمت في العاصمة الكازاخية أستانا.

    بالإضافة إلى ذلك، حصل المصارح الجورجي على برونزيتين وفضيتين في بطولة العالم، ونال الميدالية الفضية في بطولة أوروبا عام 2022، وحصل في أعوام 2018 و2020 و2023 على الميدالية البرونزية في البطولة القارية.

    المصدر: RT

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