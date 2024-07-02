وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النجم المخضرم رونالدو (39 عاما) حقق حلم طفل سوري يدعى عوار، الذي يعاني من ورم خبيث، وأراد مقابلة نجمه البرتغالي في أي فرصة، قبل أن يتحقق ذلك في مدينة فرانكفورت.

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وعندما وصل منتخب البرتغال إلى ملعب المباراة استقبل رونالدو الطفل السوري قبل أن يتجه إلى غرفة الملابس للاستعداد للمواجهة الهامة، ووعده وعائلته بلقاء أطول بعد نهاية اللقاء، وهو ما فعله اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ المباريات الدولية.

وأضاف التقرير: تعود القصة،إلى أن طبيبة في فريق الرعاية التلطيفية في مستشفى جامعة "جيسن"، تحدثت عبر الإذاعة في الأسبوع الماضي، وكشفت أن عوار من عائلة لاجئة سورية وأنه يحلم بمقابلة رونالدو.

ويعيش عوار وعائلته في فيتسلار منذ أكتوبر 2023، بعدما غادروا سوريا على أمل أن يحصلوا على مساعدة طبية، ولكن الأورام التي يعاني منها عوار انتشرت في جسمه وجعلته غير قادر على الكلام.

المصدر: وسائل إعلام