مواعيد مباريات اليوم السبت في ثمن نهائي "يورو 2024" والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت أول مواجهتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "ألمانيا 2024".

وتلعب إيطاليا حاملة اللقب ضد سويسرا فيما تواجه ألمانيا المضيفة الدنمارك.

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وتنطلق مواجهة إيطاليا وسويسرا في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش وستبث على قنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، وعلى قنوات أجنبية أخرى على غرار TRT1 ،NPO 1 ،Sky Sport Calcio 1 و Austria HD.

أما مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك فتبدأ في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت غرينيتش وتبث أيضا على beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max وعلى قنوات أخرى مثل

TV Georgia ،ZDF Germany HD، وRTL Schweiz.

المصدر: RT



