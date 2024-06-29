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مواعيد مباريات اليوم السبت في ثمن نهائي "يورو 2024" والقنوات الناقلة

الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في ثمن نهائي
Legion-Media
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تقام اليوم السبت أول مواجهتين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "ألمانيا 2024".

وتلعب إيطاليا حاملة اللقب ضد سويسرا فيما تواجه ألمانيا المضيفة الدنمارك.

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الموعد والقنوات الناقلة.. برنامج مباريات ثمن نهائي
الموعد والقنوات الناقلة.. برنامج مباريات ثمن نهائي "يورو 2024"

وتنطلق مواجهة إيطاليا وسويسرا في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش وستبث على قنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، وعلى قنوات أجنبية أخرى على غرار TRT1 ،NPO 1 ،Sky Sport Calcio 1 و Austria HD. 

أما مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك فتبدأ في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت غرينيتش وتبث أيضا على  beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max وعلى قنوات أخرى مثل
 TV Georgia ،ZDF Germany HD، وRTL Schweiz.

المصدر: RT  

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