منتخب الأرجنتين يستقر على بديل مدربه سكالوني في مواجهة بيرو

ينتظر أن يقود المدرب المساعد بابلو أيمار، المنتخب الأرجنتيني في مواجهة بيرو في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، بدلا من المدرب ليونيل سكالوني الموقوف.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، في وقت سابق إيقاف سكالوني لمباراة واحدة ضمن مباريات "التانغو" في بطولة كوبا أمريكا 2024 بسبب تأخره في الدخول إلى الملعب بالشوط الثاني، أمام كل من كندا وتشيلي في الجولتين الأولى والثانية.

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ويختتم المنتخب الأرجنتيني الضامن سلفا تأهله للدور المقبل، مبارياته في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، بمواجهة بيرو غدا الأحد.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق فوزين في أول مباراتين على حساب كندا بهدفين دون رد وتشيلي بهدف نظيف.

المصدر: goal