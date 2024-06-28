أول رد فعل لرابطة الأندية المصرية المحترفة بعد إلغاء مواجهة سموحة وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بيانا بعد إلغاء مواجهة سموحة وضيفه بيراميدز التي لم تستكمل اليوم الجمعة لحساب المرحلة الـ28 من الدوري.

وجاء في بيان الرابطة، أن مباراة سموحة وبيراميدز ألغيت بسبب الحريق الذي نشب في ملعب الإسكندرية.

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، وسيصدر القرار بعد نهاية مباريات الجولة 🚨

#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nilepic.twitter.com/a3AhFvxzmu — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) June 28, 2024

وأضافت: "إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة ملعب الإسكندرية وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة (28)".

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وألغى الحكم محمد سلامة، مباراة سموحة مع بيراميدز بسبب نشوب حريق في الدقيقة 52 بإحدى غرف المحولات الكهربائية بملعب الإسكندرية.

وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المتفرجين.

المصدر: رابطة الأندية المصرية المحترفة