ما سبب إلغاء مواجهة سموحة وبيراميدز بعد 49 دقيقة من انطلاقها؟ (فيديو)

قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مواجهة سموحة وضيفه بيراميدز التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب الإسكندرية لحساب الجولة الـ28 للدوري المصري، بعد 49 دقيقة من انطلاقها.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 49 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وذلك بسبب دخان متصاعد في الملعب، علاوة على ماس كهربائي في غرفة التحكم الخاصة بالمقصورة الرئيسية وأيضا غرفة تقنية الفيديو.

إندلاع حريق في غرفة التحكم لكابلات المقصورة الرئيسية في ملعب لقاء سموحة وبيراميدز مما أدى لتوقف المباراة😳#ONTime_Sportspic.twitter.com/g9meOPsyTf — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 28, 2024

وارتفعت أصوات أجهزة الإنذار بعد تصاعد الدخان في الملعب، كما تدخل رجال الإطفاء وتم غلق كشافات الملعب جزئيا.

أحداث حريق أحد كابلات الكهرباء في ستاد إسكندرية وإلغاء لقاء سموحة وبيراميدز 📺 pic.twitter.com/Q55Tfg6HQk — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2024

وانتظر الحكم محمد سلامة لمدة 20 دقيقة، قبل أن يبلغ إداريي الفريقين بتأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق قرارا بشأن إعادة المباراة أو استكمالها.

المصدر: وكالات