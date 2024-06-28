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ما سبب إلغاء مواجهة سموحة وبيراميدز بعد 49 دقيقة من انطلاقها؟ (فيديو)

الرياضة

ما سبب إلغاء مواجهة سموحة وبيراميدز بعد 49 دقيقة من انطلاقها؟ (فيديو)
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قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مواجهة سموحة وضيفه بيراميدز التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب الإسكندرية لحساب الجولة الـ28 للدوري المصري، بعد 49 دقيقة من انطلاقها.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 49 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وذلك بسبب دخان متصاعد في الملعب، علاوة على ماس كهربائي في غرفة التحكم الخاصة بالمقصورة الرئيسية وأيضا غرفة تقنية الفيديو.

وارتفعت أصوات أجهزة الإنذار بعد تصاعد الدخان في الملعب، كما تدخل رجال الإطفاء وتم غلق كشافات الملعب جزئيا.

وانتظر الحكم محمد سلامة لمدة 20 دقيقة، قبل أن يبلغ إداريي الفريقين بتأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

وستتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق قرارا بشأن إعادة المباراة أو استكمالها.

المصدر: وكالات

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