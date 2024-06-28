دجوكوفيتش يشارك في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون

يشارك الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا سابقا وثانيا حاليا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد أن تواجد ضمن القرعة التي سحيت اليوم الجمعة.

وعانى دجوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات من الإصابة التي أجبرته على الانسحاب قبل مواجهته في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة أمام النرويجي كاسبر رود بعد تمزق الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى مطلع الشهر الحالي وخضوعه لعملية جراحية.

وقال اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه لن يلعب في ويمبلدون إلا إذا كان جاهزا بما يكفي "للقتال من أجل اللقب".

دجوكوفيتش الفائز بـ24 بطولة كبرى بلغ نهائي ويمبلدون في الأعوام الخمسة الماضية، وخسر في نهائي العام الماضي بعد خمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

وسبق أن تأكدت مشاركة دجوكوفيتش في منافسات التنس لأولمبياد باريس 2024 حيث يطمح للظفر بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

المصدر: وكالات