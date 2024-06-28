مقاتلان روسيان يشاركان في عرض "ONE Friday Fights 68"

يستعد الروسيان ألافيردي رمضانوف وكيامران نباتي للمشاركة في عرض "ONE Friday Fights 68" ضمن منافسات منظمة "وان تشامبيونشيب" للفنون القتالية اليوم الجمعة.

ويسعى نباتي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المنظمة حين يلتقي التايلاندي سوابلاك تور بران في نزال مواي تاي ضمن فئة وزن الديك، علما بأن كلا من المقاتلين يحتفظ بسجل خال من الهزائم في منظمة "وان تشامبيونشيب".

وقد فاز نباتي في أول نزالين له في سلسلة عروض "ONE Friday Fights"، بينما حقق منافسه التايلاندي ستة انتصارات نظيفة في المنظمة.

أما رمضانوف، فيواجه بقواعد الكيك بوكسينغ التايلاندي الآخر بيتشاتونغ بيتشفيرغوس، في نزال يجمع البطلين السابقين في وزن الديك.

وفاز رمضانوف في نزاله الأخير بالقاضية، بعدما تعرض للهزيمة قبلها في نزالين متتاليين.

في المقابل، يتطلع بيتشفيرغوس للفوز في نزاله الثالث على التوالي.

ويتضمن عرض "ONE Friday Fights 68" الذي يقام في العاصمة التايلاندية بانكوك 10 نزالات: 7 بالمواي تاي، و2 بالكيكبوكسينغ، و1 بالفنون القتالية المختلطة.

وفي النزال الرئيس يخوض التايلاندي براجانشاي بك ساينشاي والكندي-الإيطالي جوناثان دي بيلا نزالا على لقب الكيك بوكسينغ في فئة وزن القشة.

وفي النزال ما قبل الرئيس يواجه بطل المواي تاي في فئة وزن الذبابة وأحد أبرز نجوم المنظمة التيلاندي سوبرلك كياتمو مواطنه كونغثوراني سور سوماي الفائز بسبعة نزالات متتالية.

المصدر: RT