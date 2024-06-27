ديشامب يتهم نجم منتخب فرنسا بالتخاذل قبل مواجهة مصيرية ضد بلجيكا

يمر منتخب فرنسا بمرحلة عصيبة ويتعرض أغلب نجومه للانتقاد بسبب تذبذب مستواهم في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، أن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، اتهم في جلساته الخاصة الهداف التاريخي لمنتخب "الديوك"، المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو، بالتخاذل وافتقاد الالتزام المطلوب.

إقرأ المزيد

وأضافت أن ديشامب نقل للمقربين منه أنه لا يرى أن جيرو قادر على رفع مستوى المنتخب.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أيضا إلى أن مهاجم ميلان الإيطالي المنتقل حديثا إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بدا غاضبا للغاية من عدم مشاركته أساسيا في المباراة الثانية أمام هولندا التي غاب عنها القائد كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وختمت "ليكيب"، أن جيرو قرر أن يعلي مصلحة المنتخب فوق رغباته الشخصية، وقام بتدريبات بدنية إضافية ليكون على مستوى توقعات ديشامب.

وشارك جيرو بديلا لدقائق معدودة في الشوط الثاني في المباريات الثلاث في دور المجموعات لـ"يورو 2024" أمام النمسا وهولندا وبولندا.

ولم تقدم فرنسا، وصيفة مونديال 2022، أداء مقنعا في دور المجموعات في "يورو 2024"، حيث حلت في المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف النمسا المتصدرة.

وتنتظر منتخب "الديوك" مباراة قوية الاثنين المقبل ضد بلجيكا في الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات