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منتخب فرنسا المرشح للقب يتعرف على منافسه في ثمن نهائي "يورو 2024"

الرياضة

منتخب فرنسا المرشح للقب يتعرف على منافسه في ثمن نهائي
AP
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ضرب المنتخب البلجيكي موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وتأهل المنتخب البلجيكي بعد تعادله سلبا مع أوكرانيا اليوم الأربعاء ليحتل وصافة المجموعة الخامسة، بينما حجزت فرنسا بطاقتها إلى ثمن النهائي بحلولها وصيفة أيضا في المجموعة الرابعة.

وتنص قواعد كأس أمم أوروبا 2024 على مواجهة وصيف المجموعة الخامسة لوصيف المجموعة الرابعة.

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وتقام مباراة فرنسا ضد بلجيكا الاثنين المقبل على ملعب " مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ويعتبر منتخب فرنسا إلى جانب مستضيف البطولة منتخب ألمانيا وإنجلترا والبرتغال أبرز المرشحين للظفر باللقب القاري هذا العام.

المصدر: RT

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