كأس أوروبا.. رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا إلى ثمن النهائي وأوكرانيا تودع

تأهلت رومانيا متصدرة عن المجموعة الخامسة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 بعد تعادلها مع سلوفاكيا 1-1 التي رافقتها مع بلجيكا المتعادلة بدورها مع أوكرانيا سلبا اليوم الأربعاء.

وحلت رومانيا (4 نقاط) في الصدارة لتسجيلها أكبر عدد من الأهداف بعد تساوي المنتخبات الأربعة بالنقاط (أربع نقاط لكل منتخب).

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 👏#EURO2024pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

وستلعب بلجيكا في ثمن النهائي مع فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 ووصيفة المجموعة الرابعة، في حين خرجت أوكرانيا التي تذيلت ترتيب المجموعة الخامسة.

وسيتعين على منتخبي سلوفاكيا ورومانيا الانتظار حتى انتهاء مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة مساء اليوم الأربعاء لمعرفة منافسيهما في ثمن النهائي.

المصدر: RT