الحياة تبدأ في سن الـ57.. المهاجم الياباني ميورا ينضم إلى ناد جديد

لم يتجمل المهاجم الياباني كازويوشي ميورا بشأن عمره عند الإعلان عن انضمامه إلى نادي أتلتيكو سوزوكا الياباني لكرة القدم هذا الأسبوع.

وقال ميورا البالغ من العمر 57 عاما في مؤتمر صحفي أثناء تقديمه كلاعب جديد في صفوف أتلتيكو سوزوكا "أنا كبير السن بالفعل".

وأكد ميورا أن "الاعتزال ليس خيارا...أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق في المباريات".

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ميورا، لاعب منتخب اليابان السابق، ما يزال يمارس كرة القدم الاحترافية بعد أن اعتزل معظم معاصريه قبل عقود من الزمن.

وينضم ميورا، الذي يشتهر بلقب "الملك كازو"، إلى نادي أتلتيكو سوزوكا الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة الياباني، على سبيل الإعارة من فريق الدرجة الثانية إف سي يوكوهاما.

ويعود ميورا بذلك إلى ناديه السابق واليابان بعدما قضى موسمين على سبيل الإعارة مع فريق أوليفيرينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حيث قلما شارك في مباريات وفشل في إحراز أي أهدف.

وكان ميورا قد أحرز هدفين في فترته الأولى مع نادي سوزوكا عام 2022 قبل الرحيل إلى البرتغال.

وبشكل عام، سجل ميورا 55 هدفا في 89 مباراة، وكان نجما مع منتخب اليابان في التسعينيات.

ولعب ميورا بشكل احترافي في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، وظهر لأول مرة عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، الفريق الذي لعب لصالحه الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.

المصدر: أ ب