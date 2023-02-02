"الملك" الياباني "العجوز" يعود إلى القارة العجوز.. ميورا يعود إلى ملاعب أوروبا بعمر 55 عاما (فيديو)

أعلن نادي أوليفيرنسي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم أمس الأربعاء، أن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا سيواصل مسيرته الاحترافية في البرتغال وعمره 55 عاما.

وانضم كازويوشي ميورا، الذي سيكمل عامه الـ56 يوم 26 فبراير الجاري، إلى صفوف فريق أوليفيرنسي، على سبيل الإعارة قادما من نادي يوكوهاما الياباني، ليعود "الملك" إلى أوروبا من جديد بعد 24 عاما.

ويعد المخضرم كازويوشي ميورا، أكبر لاعب يسجل هدفا في مباراة رسمية في بطولات كرة القدم المحلية في اليابان، عندما أحرز هدفا لفريقه سوزوكا بوينت غيترز (لعب له على سبيل الإعارة)، في مرمى مضيفه تيامو هيركاتا (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الرابعة.

Teve Kazu Dance na JFL ontem! 🕺



Aos 55 anos e 246 dias de vida, Kazuyoshi Miura se tornou o jogador mais velho a marcar na quarta divisão japonesa.



A lenda balançou as redes em cobrança de pênalti, na vitória do seu time diante Tiamo Hirakata por 3 a 1.pic.twitter.com/jRNJoCSSeZ — Japão日本FC (@japaofcbr) October 31, 2022

وهز ميورا، الملقب "بالملك"، شباك تيامو هيركانا، وهو بعمر 55 عاما و246 يوما، ليحطم الرقم القياسي السابق في الكرة اليابانية الذي كان بحوزة مواطنه هيديكي ناغاي، لاعب ريوكيو السابق، الذي أحرزه عام 2013، وهو بعمر 42 عاما و50 يوما.

وظهر كازويوشي ميورا الذي تلقى تدريباته في البرازيل منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، للمرة الأولى مع فريق سانتوس عام 1986، قبل أن ينضم إلى أندية برازيلية أخرى، منها بالميراس.

وعاد اللاعب إلى اليابان عام 1990 ليدافع عن ألوان نادي يوميوري الذي أصبح اسمه في ما بعد فيردي كاوازاكي، وفاز بأربعة ألقاب دوري من 1991 إلى 1994، وفي الموسم التالي انتقل إلى جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة.

ورغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي 1990 و2000، لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم 1998 في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب، وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته الكروية.

المصدر: وكالات