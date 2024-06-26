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مواجهتان من العيار الثقيل في ثمن نهائي "يورو 2024"

الرياضة

مواجهتان من العيار الثقيل في ثمن نهائي
Globallookpress
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انتهت مواجهات الجولة الثالثة الأخيرة في المجموعتين الثانية والثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، بتأهل منتخب إيطاليا كوصيف في الثانية والدنمارك كوصيف في الثالثة.

وتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) متبوعا بإيطاليا صاحبة الأربع نقاط، فيما تصدرت إنجلترا ترتيب المجموعة الثالثة بخمس نقاط متقدمة بفارق نقطتين على الدنمارك.

وتنص قواعد "يورو 2024" على مواجهة وصيف المجموعة الثانية لوصيف الأولى ووصيف المجموعة الثالثة لمتصدر الأولى.

وبالتالي، فقد ضرب المنتخب الإيطالي موعدا ناريا مع سويسرا في ثمن النهائي، في حين تنتظر منتخب الدنمارك مهمة صعبة للغاية، إذ سيواجه صاحب الأرض والجمهور، منتخب ألمانيا، الذي يطمح بقيادة مدربه الشاب، يوليان ناغلسمان (36 عاما)، إلى مواصلة الرحلة، والوصول إلى المواجهة النهائية، وخطف لقب المسابقة القارية، بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وستقام المباراتان السبت المقبل.

وسيتحدد جدول باقي مباريات الدور ثمن النهائي في "يورو 2024" مع انتهاء مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة مساء اليوم الأربعاء.

المصدر: RT

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