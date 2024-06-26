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بعد كارثة ميتشو.. رونالدو يمد يده للصين

الرياضة

بعد كارثة ميتشو.. رونالدو يمد يده للصين
Globallookpress
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مدّ البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي يد العون للصين بعد الكارثة التي ضربت منطقة ميتشو في جنوب البلاد.

وضرب فيضان مدمر قبل أيام قليلة، المنطقة الواقعة في مقاطعة قوانجدونج، ماتسبب بمقتل العشرات والعدد قابل للزيادة.

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وبادر النجم البرتغالي بتقديم يد العون للمتضررين من هذه الكارثة عن طريق شركة مياه URSU 9 الخاصة به، بإرسال 21 شاحنة مليئة بزجاجات مياه شركته للمتضررين، وهي مياه فريدة من نوعها -على حد زعمه-.

يذكر أن رونالدو يخوض خلال هذه الفترة غمار منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده، إذ حقق فوزين أمام التشيك (2-1) وتركيا (3-0)، ويستعد لمواجهة جورجيا اليوم الأربعاء.

المصدر: goal

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