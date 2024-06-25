مدرب منتخب البرتغال يحسم موقف رونالدو من المشاركة في لقاء جورجيا

حسم المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبيرتو مارتينيز، "مصير" الأسطورة كريستيانو رونالدو في مسألة المشاركة أمام جورجيا، مساء غد الأربعاء.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره الجورجي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

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ويدخل منتخب البرتغال مباراة الغد بعد أن ضمن التأهل للدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على التشيك (1-0) ثم تركيا (3-0).

في حين يسعى منتخب جورجيا لاقتناص بطاقة التأهل لثمن النهائي أيضا للمرة الأولى في تاريخه، ولكن مهمته صعبة للغاية، إذ لا بديل له عن الفوز على البرتغال لرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث خسر أمام تركيا (1-3) وتعادل مع التشيك (1-1).

وحتى لو خسرت البرتغال أمام جورجيا، فستحافظ على صدارة المجموعة، لكن مارتينيز لا يحب سياسة التناوب في مركز حراسة المرمى، ولا يود منح راحة للقائد رونالدو الذي لا يزال يبحث عن تسجيل هدفه الأول في البطولة القارية الحالية.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سندفع بفريق قوي (ضد جورجيا)، لن تكون هناك تغييرات جذرية".

وأضاف: "ديوغو كوستا سيتواجد في حراسة المرمى"، مؤكدا أن الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال رونالدو (39 عاما) سيشارك منذ البداية، بعد أن شارك أيضا في المباراتين الماضيتين.

وأوضح مارتينيز: "لقد قدم رونالدو موسما جيدا للغاية، من المهم الحفاظ على مستواه، إنه القائد وسيلعب أساسياً ضد جورجيا".

المصدر: وكالات