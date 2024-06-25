النجم الجورجي كفارتسخيليا يوجه طلبا لرونالدو عشية مواجهة منتخبيهما في "يورو 2024"

يسعى النجم الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا للحصول على قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يتواجه منتخبي بلديهما غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة بكأس أوروبا 2024.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها كفارتسخيليا، رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حيث يأمل ابن الـ23 عاما أن يخرج منها بجائزة استثنائية بمعزل عن النتيجة.

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وقال كفارتسخيليا للصحفيين عشية المباراة: "لا أشعر بأي قلق بشأن ذلك لأنني حلمت باللعب ضد رونالدو والآن لم يعد حلما.. أتمنى أن أحصل على قميص رونالدو في نهاية المباراة".

وأضاف "نحن واثقون من قدرتنا على الفوز لأننا كنا قريبين في مواجهة تركيا والتشيك".

وتابع "أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، يمكنك تحقيق شيء قد يكون نقطة تحول في أي مباراة".

وتملك جورجيا نقطة واحدة من أول مباراتين لها في دور المجموعات وبمشاركتها الدولية الكبرى الأولى على الإطلاق، إلا أنها قدمت أداء رفيعا بمواجهتي تركيا والتشيك.

ومع أن المنتخب الجورجي يحتل قاع الترتيب في المجموعة السادسة، إلا أن الفوز على البرتغال الذي ضمن مسبقا تأهله إلى الدور ثمن النهائي، سيضمن أيضا عبور جورجيا إلى الأدوار الإقصائية بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: وكالات