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مبابي يفك عقدته في كأس أوروبا

الرياضة

مبابي يفك عقدته في كأس أوروبا
AP
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كسر كيليان مبابي نحسه في كأس أمم أوروبا وسجل أول أهدافه القارية خلال مواجهة منتخب بلاده فرنسا مع نظيره البولندي يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ"يورو 2024".

وأحرز مبابي هدف فرنسا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل النجم الفرنسي المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد، هدفه الأول في بطولات كأس أوروبا بعدما عجز عن هز الشباك في مباريات "يورو 2021" وفي مواجهة النمسا في الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.

وكان مبابي قد غاب عن المباراة الماضية أمام هولندا في الجولة الثانية بسبب معاناته من كسر في الأنف.

وانتهت مواجهة فرنسا وبولندا بالتعادل 1-1 لتتأهل فرنسا إلى الدور ثمن النهائي بعدما حلت وصيفة في المجموعة الرابعة (خمس نقاط) خلف النمسا المتصدرة (ست نقاط). 

في المقابل، ودعت بولندا البطولة بعدما تذيلت ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

المصدر: "أوبتا"

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