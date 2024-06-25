مبابي يفك عقدته في كأس أوروبا

كسر كيليان مبابي نحسه في كأس أمم أوروبا وسجل أول أهدافه القارية خلال مواجهة منتخب بلاده فرنسا مع نظيره البولندي يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ"يورو 2024".

وأحرز مبابي هدف فرنسا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

هدف فرنسا الاول هدف مبابي الاول في اليورو🔥🔥🔥😨😨😨 pic.twitter.com/0y8vVHl61R — Na (@N_AFC8) June 25, 2024

وسجل النجم الفرنسي المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد، هدفه الأول في بطولات كأس أوروبا بعدما عجز عن هز الشباك في مباريات "يورو 2021" وفي مواجهة النمسا في الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.

It's taken him 23 shots and 535 minutes across two tournaments, but finally, Kylian Mbappé has his first European Championship goal #FRAPOLpic.twitter.com/mge1jtYUJ7 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2024

وكان مبابي قد غاب عن المباراة الماضية أمام هولندا في الجولة الثانية بسبب معاناته من كسر في الأنف.

وانتهت مواجهة فرنسا وبولندا بالتعادل 1-1 لتتأهل فرنسا إلى الدور ثمن النهائي بعدما حلت وصيفة في المجموعة الرابعة (خمس نقاط) خلف النمسا المتصدرة (ست نقاط).

في المقابل، ودعت بولندا البطولة بعدما تذيلت ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

المصدر: "أوبتا"