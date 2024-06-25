أول تعليق لمودريتش بعد تعادل منتخب بلاده كرواتيا مع إيطاليا

أبدى النجم الكرواتي لوكا مودريتش حزنه الشديد عقب التعادل المرير لمنتخب بلاده مع إيطاليا (1-1) أمس الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أوروبا 2024.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن النهائي عندما تقدمت بهدف قائدها الرمز مودريتش وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيي في الوقت بدل الضائع قلب المشهد ووضع حاملة اللقب في ثمن النهائي وثالثة مونديال قطر 2022 أقرب إلى توديع البطولة.

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وقال مودريتش بعد المباراة في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لا أعرف ما أقول لكم، لكن كرة القدم أحيانا تكون قاسية".

وأضاف: "لقد ظهر ذلك مرة أخرى، لم نستحق أن نتلقى هدفا مثل هذا، ليس لدينا شك في أن الجماهير خلفنا، نعرف أنهم دائما كانوا معنا، شكرا لكم".

وواصل: "نحن آسفون لأننا لم نحقق الفوز الذي يمنحنا العبور إلى الدور التالي".

وحول إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليا، رد قائلا: "في يوم من الأيام، سأعلن اعتزالي اللعب، لكنني لا أعرف متى سيكون ذلك، أريد أن ألعب كرة القدم إلى الأبد، لكننا نعلم أن هذا مستحيل".

وتحتل كرواتيا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وباتت حظوظها شبه معدومة في التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: RT + وكالات