شاهد.. رد فعل مودريتش بعد تلقي شباك كرواتيا هدفا "قاتلا" أمام إيطاليا

غصت مواقع التواصل بفيديوهات وصور لرد فعل لوكا مودريتش بعد تلقي شباك منتخب بلاده كرواتيا لهدف التعادل "القاتل" (1-1) أمام إيطاليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في "يورو 2024".

وكانت كرواتيا في طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن النهائي عندما تقدمت بهدف قائدها الرمز مودريتش وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيي في الوقت بدل الضائع قلب المشهد ووضع حاملة اللقب في ثمن النهائي وثالثة مونديال قطر 2022 أقرب إلى توديع البطولة.

ونجح زكانيي في تسجيل هدف التعادل عندما تلقى كرة من ريكاردو كالافيوري داخل المنطقة فسددها بروعة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ليفاكوفيتش في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعد الهدف، أظهرت لقطات تلفزيونية حسرة وحزن مودريتش الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، إذ تم استبداله في الدقيقة 80.

Heartbreak for Luka Modric watching Italy’s equaliser from the bench 💔 pic.twitter.com/560Nd25Ckh — SPORTbible (@sportbible) June 24, 2024

وشوهد مودريتش أيضا بعد المباراة وهو يقف داخل الملعب ويمسك رأسه غير مصدق لما حدث.

Luka Modrić couldn't believe it 💔 pic.twitter.com/DnijjKN2Eh — B/R Football (@brfootball) June 24, 2024

وتحتل كرواتيا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وباتت حظوظها شبه معدومة في التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: RT + وكالات