رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى ناتشو بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى زميله السابق في ريال مدريد المدافع الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز، بعد إعلان النادي الملكي رحيله عن الفريق.

وأعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في بيان صباح اليوم الثلاثاء، رحيل قائد دفاعه ناتشو (34 عاما) بعد أن أمضى 23 عاما في كنف نادي العاصمة و12 موسما مع الفريق الأول.

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وعلق رونالدو على صورة لناتشو في منصة "إنستغرام" بعد إعلان الأخير رحيله رسميا، حيث كتب "الدون": "أنت أحد الأبطال في تاريخ ريال مدريد العظيم، كن فخورا بما حققته يا ناتشو!".

Cristiano Ronaldo to Nacho Fernández on Instagram after the Real Madrid captain announced he is leaving the club 🤍 pic.twitter.com/Z9jwTuHQLp — ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2024

ورد عليه المدافع المخضرم بالقول: "شكرا كريستيانو، كان لي الشرف أن ألعب بجانبك عدة مباريات ونحقق عدة انتصارات.. أنت أعظم لاعب".

ووفقا للصحافة الإسبانية، فقد وقع ناتشو عقدا لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي العائد لدوري روشن السعودي، وينتظر الآن وضع اللمسات الاخيرة وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.

ويسير ناتشو على خطى العديد من الأسماء الأوروبية البارزة التي قررت خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي بما فيهم زميليه السابقين في ريال مدريد، رونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة.

المصدر: RT