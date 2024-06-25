بعد 23 عاما.. ريال مدريد يعلن رسميا رحيل أحد نجومه عن صفوف الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل قائده ناتشو عن صفوف الفريق، بعد مسيرة تاريخية حافلة بالبطولات والانجازات.

وقدم ريال مدريد الرسمي الشكر إلى أحد قادة النادي التاريخيين، والذي ساهم في حصول الملكي على عديد الألقاب آخرهم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا من خلال بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني.

وجاء بالبيان الرسمي: "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه وحبه لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".

مضيفا: "وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات فريق الشباب لدينا حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول في عام 2012، ومنذ ذلك الحين دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما في أحد البطولات الأكثر نجاحا في تاريخ ريال مدريد طوال هذا الوقت".

لعب قائد الميرنغي 364 مباراة وفاز بـ 26 لقبا، وهم 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب لـ كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الفوز بـ كأس السوبر الأوروبي 4 مرات.

وشارك ناتشو البالغ 34 عاما، في 46 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم المنصرم 2023-2024 بمختلف المسابقات، وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي أهداف.

المصدر: "وكالات"