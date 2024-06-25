مودريتش يحقق إنجازا تاريخيا في "يورو 2024"

بات الكرواتي لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا عندما منح التقدم لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة ألمانيا.

وسجل لاعب وسط ريال مدريد الهدف في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة جزاء تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد هز مودريتش الشباك بعمر 38 عاما و289 يوما ماحيا الرقم القياسي السابق لمهاجم منتخب النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما.

38 - At the age of 38 years and 289 days, Luka Modric is the oldest player to ever score at the UEFA European Championship finals. Timeless. #EURo2024pic.twitter.com/ESECX0gDAk — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2024

يذكر أن مواجهة كرواتيا وإيطاليا انتهت بالتعادل 1-1، حيث خطفت الأخيرة هدف التعادل والتأهل في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

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وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف إسبانيا الفائزة على ألبانيا (1-0) والمتصدرة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، مقابل اثنتين لكرواتيا وواحدة لألبانيا.

وباتت حظوظ كرواتيا شبه معدومة في التأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2024" ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: "اويتا" + RT