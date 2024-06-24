بهدف قاتل في شباك كرواتيا.. إيطاليا تبعث "من الموت" وتبلغ ثمن نهائي كأس أوروبا (فيديو)

حجز المنتخب الإيطالي مقعده في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بتعادله في الوقت القاتل مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات اليوم الاثنين.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى ثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش في الدقيقة 55، لكن حاملة اللقب خطفت هدف التعادل والتأهل في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط خلف إسبانيا الفائزة على ألبانيا (1-0) والمتصدرة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، مقابل اثنتين لكرواتيا وواحدة لألبانيا.

وباتت حظوظ كرواتيا شبه معدومة في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وضربت إيطاليا موعدا مع سويسرا في ثمن النهائي السبت المقبل في برلين.

المصدر: RT